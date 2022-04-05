37歲香港女星袁嘉敏早年參加港姐選拔，獲得「最上鏡小姐」大獎，之後她拍攝三級片《鴨王》一脫成名，近日她在IG怒轟香港富商鍾姓父子是人渣（Jerks），痛批被糟蹋，「與鍾家的一年，真是一場噩夢」，引來鍾培生否認所謂多人運動傳聞，雙方各說各話。近日港媒報導，袁嘉敏會暴走的主因曝光，疑似鍾培生與29歲演出過《愛·回家之開心速遞》的女星葉蒨文出雙入對、過從甚密，才讓袁嘉敏妒火中燒，上網抖出一連串秘密。

袁嘉敏形象性感，昔日在三級片中一脫成名，近日她突然怒轟富商鍾培生及其父親糟蹋人，相處的一年完全是噩夢一場，還暗示「父子會有古怪要求」，引來許多遐想，之後鍾培生親上火線坦言跟袁嘉敏有私交，「2021年初透過朋友介紹認識袁小姐，其後見面數次，聽了她的故事後為她提供經濟支持，其後認為性格不合，去年年中已經停止見面」，並強調：「當中提及什麼古怪要求，甚至無理到令人猜想多人運動， 由於產生太多誤會和媒體查詢」，才會出面澄清，也保留法律追究權力。

29歲葉蒨文無辜捲入戰火喊冤。（圖／翻攝自sophieysm IG）

對此，袁嘉敏則反駁鍾培生的回應都不是事實，「他這樣回覆我不意外，因為他很計較錢，思維總是圍繞著錢，他沒有聽了我的故事後想支持我，而是他自己堅持要給」，雙方各說各話。《香港01》昨則爆出袁嘉敏和鍾培生鬧翻主因，只因男方近來和新歡「島大Candy」葉蒨文出雙入對，還一同參加公開活動，讓袁嘉敏忍無可忍大爆炸。

鍾培生親上火線駁斥多人運動傳言。（圖／翻攝自鍾培生Derek Cheung Youtube）

報導指出，袁嘉敏去年和鍾培生搭上，多次在鍾家留宿，鍾培生私下也很仰賴袁嘉敏，常向她傾吐內心事，但礙於地下情無法公開，鍾培生更當眾在檯面上跟其他女生曖昧，讓袁嘉敏打翻了醋罈子，求證葉蒨文與鍾培生到底是何種關係？她表示只是認識多年的朋友，但出席活動時都是一大群朋友一同現身，並非單獨邀約，又傳袁嘉敏去年一年就在鍾培生身上撈了100多萬港幣（約365萬台幣），袁嘉敏駁斥說：「哪有100萬這麼多？」