上海《解放日報》．上觀新聞報導，上海市衛健委5日通報：4月4日0—24時，新增本土新冠肺炎確診病例268例和無症狀感染者1萬3086例，其中4例確診病例為此前無症狀感染者轉歸，14例確診病例和1萬2592例無症狀感染者在隔離管控中發現，其餘在相關風險人群排查中發現。創下新高數據，上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院呼吸與危重症醫學科教授、黨委書記瞿介明強調，首先是不必擔心害怕，其次還是要注意防範，戴好口罩、勤洗手、保持社交距離等。以不變應萬變。

瞿介明表示，Omicron毒株是新冠病毒進化迄今為止，突變位元點數量最多的一株病毒，其突變主要存在於病毒的外殼（即包膜蛋白），在S蛋白的變異位點總數超30個。2021年11月，南非首次向世界衛生組織報告了Omicron變異株，隨後由該變異株引起的感染數量急劇增加，並在國際上廣泛傳播。它的特點主要是：第一，傳播快，由於病毒變異後複製能力增強，與宿主細胞的結合力增強，以及對疫苗保護的抵抗，導致傳播力增強；第二，感染者大多數無症狀：感染後大多數人沒有發熱咳嗽等臨床症狀，不容易被發現。

瞿介明指出，這次上海的篩查特點：一是全市全員同步篩查，所以提前發現了更多早期的甚至無症狀感染者；二是隔離救治舉措，與正常人群分開，減少進一步的傳播；三是通過初步篩查，發現存在社區隱匿傳播，社區和行業內均有感染者集聚現象。

由於病毒感染後，需要一段時間複製擴增，達到一定的數量才能傳播及致病，因此從感染到發現有一定的時間間隔，也就是潛伏期。另外，需要注意的是，在潛伏期的感染者可以有不同程度的傳染性，而且由於沒有症狀不容易被發現而造成傳播，因此，在全市全員同步篩查後會出現平台高峰期。

瞿介明稱，病毒變異是自然界普遍存在的現象，不是Omicron特有的，也是病毒適應環境變化必然會發生的。幾乎所有病毒都可以變異，多點少點，早點晚點而已。一般來說，病毒感染的時間越長、流行範圍越廣，越容易發生變異，比如我們大家比較熟悉的B肝病毒、C肝病毒就是這樣的。所以，首先是不必擔心害怕，其次還是要注意防範，戴好口罩、勤洗手、保持社交距離等。以不變應萬變。