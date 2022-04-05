新北市淡水警分局警員協助68歲高姓老婦人返家。（淡水警分局提供）

新北市淡水警分局警員協助68歲高姓老婦人返家。（淡水警分局提供）

新北市淡水警分局警員協助68歲高姓老婦人返家。（淡水警分局提供）

68歲高姓老婦人上月28日晚間11時許搭乘公車，到了公車總站仍呆坐車內沒下車，司機上前關心發現她神智不清，疑似患有失智症，於是報案請求警方協助，員警嘗試利用紙筆溝通外，也利用警政系統查詢身分，最後以巡邏車將她護送回家。

淡水警分局水碓所警員李瀚強、洪嘉佑獲報公車總站有名婦人疑似失智無法返家，到場關心才發覺她是位瘖啞人士，而且身上也沒有任何證件或是手機，員警除了利用紙筆溝通外，甚至比手畫腳，仍無法得知她的身分與住家資料，最後經由人臉辨識交叉查詢比對，終於查出婦人的身分，得知68歲的高姓婦人家住在淡水區原德路，也順利地聯繫上親人，以巡邏車載送返回4公里外的住家，高婦回到熟悉的家，進門前還頻頻回頭向員警道謝！

據了解，高婦多年前患有失智症，當天趁家人外出工作獨自出門，搭了深夜末班公車一路坐到總站，卻呆坐在位子上不下車，司機察覺有異上前關心，才發現她疑似失智，趕忙報警協助，所幸在員警積極比對資料下，順利聯絡到親屬，再以巡邏車安全護送返家，員警離去前不忘叮嚀家屬要多加注意婦人的動態，避免日後再次發生走失情事。

淡水警分局呼籲，家中若有失智的親人，應避免讓其單獨外出，建議可以向區公所申請愛心手鍊或在服裝明顯處繡上聯絡方式，可以降低在外走失的風險。