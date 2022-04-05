今日適逢清明節，不少人趁著連假期間返鄉掃墓、祭拜祖先，但有網友對此感到很不解，認為祖先過世的日子久了，應該都已經轉世投胎了，為何還需要每年掃墓？貼文曝光後，立刻引發網友熱烈討論，並曝光掃墓背後的真實用意，除了讓後代懂得飲水思源外，還有凝聚家族親情的作用。

清明節是漢族4大傳統節日，掃墓更是從古至今流傳下來的習俗，但有網友在《爆廢公社二館》發文，認為祖先過世的時間久了，應該早就已經投胎轉世，不能理解為何還需要每年返鄉掃墓，並好奇詢問：「人過世多久了，才不需要掃祖先的墓？」。

文章一出立刻引發熱議，大家紛紛留言：「小時候我也這樣跟我媽講，結果被罵」、「就一種信仰而已，信不信看人」、「那是一種孝順吧！表示還有人記得他們」、「你覺得有掃的責任就這麼做，沒有就不必，等到能選擇的那天就是個人自由」、「遵從習俗，鑽啥牛角尖？掃不掃拜不拜自由決定」。

另外也有人點出掃墓背後的真實用意，除了讓後代懂得飲水思源、慎終追遠的道理外，凝聚家族親情也是重要的一環，「掃墓和過年一樣，是家人團圓聚餐走走的日子」、「掃的是墓，聚的是活人，延續的是親情」、「一個對先人緬懷的地方而已，家族親戚能相聚一堂的時光」、「對大家族來說，可能是一年一次的大聚會，藉此緬懷先人，順便跟親戚聯絡感情」。