聯合國氣候變遷專門委員會IPCC第六次評估報告第三工作組WG3報告於昨晚召開，該報告除討論系統轉型以限制全球升溫外，也評估部門和系統層面的具體減緩方案及制度的設計。有學者指出，我國3月底公布2050淨零排放政策路徑藍圖呼應國際作法值得肯定，但相關做法過於保守，2050年淨零碳排恐難達到，也批有些部門在「扯後腿」。

今年3月30日國發會正式公布「2050淨零排放政策路徑藍圖」，藉由能源轉型擴大再生能源設置，提升自產能源占比；持續推動綠能並同步帶動綠能產業鏈及本土供應鏈成長；改變生活型態並落實低碳生活；以及全面綜合地考量所有減碳方案之間的相關與連動性，確保符合社會公正。

台灣科技媒體中心(SMC)今(5)日召開聯合國氣候變遷專門委員會IPCC第三工作組WG3報告即時解析記者會，邀集專家學者分享不同觀點，探討台灣如何在減碳路徑上與國際同步。

中研院經濟研究所研究員蕭代基表示，過去從來沒有長期減碳的決策，對於我國3月底公布的淨零排放路徑給予肯定，然而有些部門的減量策略上太過保守，例如自然碳匯工作，是最便宜也最能在減碳上貢獻的，但卻沒有積極作為。

蕭代基指出，除了2050淨零排放，但這中間的路徑都沒有提到，這是需要真正落實溫管法修正時必須納進的，除此之外，再來碳稅工作在這次淨零路徑完全沒有看到，是財政部的失職，或是財政部躲起來了，這在今年「溫管法」修正必須納進，否則2030無法減半，2050也難以達到淨零碳排，「很多部門在扯後腿，相關作為需要更積極推動」。