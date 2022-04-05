小三的逆襲！一名林姓女子原是郭姓有婚之夫的小三，因不滿郭男欲跟她結束婚外情，竟將矛頭指向了郭妻，2020年8月在臉書上佯裝買家與賣家郭妻聯繫，並騙得郭妻手機號碼。之後自同年10月至11月，不斷以簡訊騷擾郭妻，郭妻不堪其擾報警處理。台北地院認為，林女不以理性處理男女交往問題，卻密集簡訊騷擾郭妻對方，因此依違反《個資法》判刑2月，得易科罰金；併科罰金1萬元，得易服勞役。

現年45歲的林女，兩年前因不滿郭男有意跟她結束兩年來的婚外情，於是心生報復。2020年8月她發現郭妻正透過臉書社團賣二手童書，於是以假名「蘇鈺婷」佯裝買家，表示有意購買，且以相約面交的方式，騙得郭妻手機，得手後便開始密集簡訊騷擾。經郭妻報警，林女到案後，對自己如何與郭妻搭上線的過程不爭執，但辯稱手機號碼是郭妻主動提供，自己只是想告知郭男外遇的事情。

台北地院審理後，認為林女不肯以理性處理男女感情交往問題，明知郭妻手機號碼屬個人資料隱私，卻密集發送簡訊騷擾對方，實在不應該，考量林女犯後坦承犯行，態度尚稱良好，因此依違反《個資法》判刑2月，併科罰金1萬元；有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以1000元折算一日。