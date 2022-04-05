【LIVE直播】4天580例本土今又破百？ 疫情指揮中心最新說明｜2022.04.05 @中時新聞網

國內確診個案大爆炸，中央流行疫情指揮中心今(5)日公布新增216例本土新冠肺炎個案，新北91例最多，其次是基隆33例、台北28例，以及65例境外移入，28例為航班落地採檢陽性；另確診個案無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增之216例本土病例，為100例男性、116例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2022)年3月14日至4月4日，其中包含114例為無症狀感染。個案分佈為新北市91例、基隆市33例、台北市28例、新竹縣13例、桃園市11例、高雄市及花蓮縣各10例、新竹市8例、台中市 5例、宜蘭縣及彰化縣各3例、台南市1例。相關疫情調查持續進行中。

今新增216例本土個案，分布在12縣市。(指揮中心提供)

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為32例男性、32例女性、1例調查中，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自印尼6例、美國5例、越南及泰國各4例、日本、法國、韓國及香港各2例、丹麥、新加坡、墨西哥、德國、英國及澳大利亞各1例移入，另32例調查中。入境日介於今年3月12日至4月4日。

指揮中心指出，今年4月4日公布之案24632境外移入病例，經疫調後改判為本土病例。

指揮中心統計，截至目前國內累計7,144,956例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含7,119,959例排除)，其中24,866例確診，分別為8,148例境外移入，16,664例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計139例移除為空號。2020年起累計853例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。