彰化縣「埔心自然葬生命紀念園區」，不立碑造墳，將墓園打造成公園型態，讓許多選擇將先人自然葬的家屬，儘管平日也會攜家帶眷到墓園走走，與傳統墓園有全然不同的感受。（吳建輝攝）

2011年將第五公墓規劃約2甲地供自然葬使用，選擇植葬區的民眾就不立碑記名，將處裡好的骨灰埋入園區，並植入園區提供的紫嬌花或蘆薈，並加以布置。（吳建輝攝）

埔心植葬園區就是一座熱鬧溫馨的公園，幾乎每天都會有民眾探望家人，不像傳統墓園，沒有陰森的感覺，是一個有溫度、有人氣的追思園區。（吳建輝攝）

清明連假最火話題莫過於「祖先投胎了」為什麼要掃墓，引發民眾熱議，墓園存在的意義是讓人祭拜回歸思念，而彰化縣「埔心自然葬生命紀念園區」，不立碑造墳，將墓園打造成公園型態，讓許多選擇將先人自然葬的家屬，儘管平日也會攜家帶眷到墓園走走，與傳統墓園有全然不同的感受。

「掃的是墓，聚的是活人，延續的是親情」，彰化縣埔心鄉第五公墓，2011年就向內政部申請補助，成為全縣首創也是唯一的環保葬園區，當時啟用過了4年才有先人「入住」，但隨著園區知名度日漸提高，「住戶」從2019年的352位，到現在已經有近700位。

第五公墓管理員張瑩瑩表示，多元葬法像樹葬、海葬、花葬等在國外早已行之有年，2011年將第五公墓規劃約2甲地供自然葬使用，選擇植葬區的民眾就不立碑記名，將處裡好的骨灰埋入園區，並植入園區提供的紫嬌花或蘆薈，並加以布置，許多民眾會擺上家人生前最愛的東西。

張瑩瑩說，家屬依照先人喜愛的場景，打造專屬空間，如果是小朋友就會擺卡通、動漫人物，喜歡打麻將的就會放袖珍麻將組，也有腳踏車，戰車等，每一個小空間都有感人且溫馨的故事，甚至有民眾會帶著餐酒到這邊與逝去的家人一起享用，一同追思與懷念。

張瑩瑩強調，埔心植葬園區就是一座熱鬧溫馨的公園，幾乎每天都會有民眾台探望家人，不像傳統墓園，沒有陰森的感覺，是一個有溫度、有人氣的追思園區，隨著園區知名度提高，吸引民眾青睞，也有其他鄉鎮到園區觀摩，希望打破民眾傳統守舊觀念，一起推廣自然葬。