每天洗完澡後，浴室排水孔總有一堆頭髮撿不完？營養師吳映澄在臉書PO文指出，人類頭皮約有10萬個毛囊，其中90％處於生長期，需要蛋白質、維生素和礦物質等營養素，才能產生健康的頭髮，而每天落髮數量只要少於100根，都算正常的範圍。她也特別分享5個關鍵營養素和3個飲食技巧，預防嚴重落髮。

【5個關鍵營養素】

1、優質蛋白質

頭髮本身由大量的蛋白質組成，充足的蛋白質可以加強血液循環系統，幫助毛囊得到充足的營養，若缺乏會導致頭髮稀疏和脫髮。飲食上可透過魚、蛋、肉、豆、乳品來補充。

2、維生素B群： B2、生物素、葉酸、B12

維生素B群包括8種水溶性維生素，其中只有核黃素（B2）、生物素、葉酸、維生素B12的缺乏與掉髮有關。此外，生物素與頭髮生長最為相關，是頭髮的主要結構角蛋白中，最重要的基礎維生素。至於其他B群維生素，則有助於產生紅血球，將氧氣和營養物質帶到頭皮和毛囊，對頭髮生長相當重要。飲食上可透過全穀類、綠色蔬菜、牛奶、瘦肉來補充。

3、鐵

一些研究發現，低血清鐵蛋白會造成頭髮休止期時脫髮或變薄，可藉由補充鐵劑改善頭髮生長及厚度，防止過度掉髮。飲食上不妨透過內臟、文蛤、紅莧菜、黑芝麻來獲取。

4、硒

補充硒可減少因缺硒引起的頭髮稀疏問題，但每天攝取超過400微克的硒可能導致中毒和落髮。飲食上可透過肉類、堅果、穀類、乳品、蔬菜、水果來補充。

5、鋅

鋅在毛髮組織的生長和修復中有重要作用，落髮是缺鋅的常見症狀，補充鋅可減少因缺鋅引起的脫髮。飲食上可透過海鮮、小麥胚芽、南瓜子來補充。

【3個飲食技巧】

1、不過度節食

過於嚴格的熱量限制，會導致髮絲基質的熱量供應不足，是導致落髮的主要原因。

2、不吃生蛋白

生雞蛋含「抗生物素」成分，會阻礙腸道吸收生物素。

3、不過度無油

過度低油飲食，會影響荷爾蒙失調造成落髮。有研究指出，補充omega-3與omega-6，可有效防止落髮、改善頭髮密度。

最後吳映澄提醒，落髮有許多原因，如壓力性脫髮、雄性激素、自體免疫引起，可試著先調整飲食習慣、生活型態或更換清潔用品，若還是有異常落髮情形，務必諮詢專門醫療機構，找出確切原因。