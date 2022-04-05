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台北市北投區大度路一段上月底發生一起機車事故，一名女騎士因未注意行車距離，在鑽車過程中不慎自摔，整個人擦撞水泥橋墩，機車則像脫韁野馬向前噴。稍早事故影片曝光，引起網友熱烈討論。

YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」上傳此事故的行車紀錄器畫面，為一名女騎士在3月29日，於北投區大度路一段、近農禪寺路段的機車車道發生車禍。

北市北投區29日發生機車車禍，女騎士失去重心後，機車暴衝撞上橋墩。（翻攝自YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」）

畫面可見車流不小，而一名女騎士打算自2輛機車中間「鑽過」，不慎在過程中擦撞左側男騎士，男騎士幸運穩住車身，但女騎士則瞬間失去重心，連人帶車往右側橋墩暴衝，騎士肉身在水泥橋墩上摩擦，機車則向前滑行一陣才失去動力橫倒在路上。

影片曝光在網路上短短1天，截至發稿時間以吸引11萬人觀看，不少網友看完驚險影片均表示，不能理解女騎士為何要冒險鑽車，還有網友喊罵，「兩個兩個大家排好就沒事了，這也要鑽」、「總是會有三寶覺得自己是車神」、「技術奇爛無比，車陣都沒變化就她一個在鑽還能撞到人，然後撞到以後唯一出事的還是她自己，這技術和觀念她是怎麼活到今天」。

還有網友幫被撞的男騎士喊冤，紛紛說，「被擦撞到的騎士好倒霉，鑽不過還要賠錢」、「拜託車主一定要提供影片給倒楣大哥，不然三寶會以『我是女生耶』為由勒索」。