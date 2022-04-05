受到大陸深圳、上海接連封城，貨物出不去，加上農曆年後淡季效應，最新SCFI貨櫃運價指數連11週下滑，跌幅1.92％較上周收歛。法人指出，接下來對貨櫃航運越來越有利，一旦俄烏停戰露出曙光，以及大陸封城結束，可能會開始搶運貨品，推升運價上漲，建議趁封城、運價下跌和減資等利空先默默入手，千萬別看到股價大漲才去追高，從基本面及經營績效來看，長榮比陽明更有投資價值。

本土法人指出，近期運價受到季節性淡季因素而下跌，之後又碰到俄烏戰爭，歐美國家對俄羅斯實施經濟制裁，以及大陸上海及深圳封城的影響，造成生產和出貨不順，或是原本要送貨到俄烏的產品中斷，貨主觀望轉運到其他地方造成短期間運輸大亂，而導致近期運價持續下跌。

接下來對貨櫃航運股越來越有利，一旦俄烏戰爭降低，以及大陸封城結束，可能又會開始搶運貨品，推升運價上漲，而美國碼頭工人談判前的提前拉貨和進入第二季運輸旺季，預期運價將會開始上漲，有利於貨櫃航運的業績及獲利，助攻股價表現。

本土法人分析，今年長榮還有 61艘新船要交船，陽明只剩 6 艘新船交船，萬海則是大買二手船，經營績效以長榮排第一、萬海第二、陽明第三，預估2022 年稅後 EPS 將以長榮及萬海最高，陽明較低；從基本面及經營績效的投資順序來看，長榮股價大跌下來之後跟陽明價差只差12元，長榮比陽明更有投資價值，萬海也一段時間沒漲，風險很低，也會出現補漲格局。

法人建議，不妨趁著封城、運價下跌和減資等利空，拖累航運股大跌時進場，千萬別看到股價大漲才去追高。

儘管SCFI運價連11周走跌，仍相較去年同期上漲逾83％，雖不像去年運價出現連續拉升行情，但仍維持在高檔。

國內貨攬業者表示，上海封城將影響短期貨量，預期解封後，出貨潮湧現，4月中下旬有機會出現一波小旺季，有望支撐運價向上走勢。

此前，貨櫃業者提到，上海如果清明假期過後一、二周仍未解封，工廠產出貨物積壓出不來，海運貨量恐有感減弱。

上海原本今（5）日凌晨3時解封，但因單日新增逾1.3萬例本土病例，當局表示，在全市核酸採樣工作結束前，上海將繼續實施「封控管理」，意味著持續「封城」。