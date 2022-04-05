湖人在交易獲得韋斯布魯克（Russell Westbrook）之前，曾有機會換到前馬刺猛將迪羅薩（DeMar DeRozan），迪羅薩也以為要去湖人了，結果被送到公牛。名人堂球星魔術強生在ESPN節目上分析，湖人本季戰績這麼爛，主要是因為沒有買到迪羅薩，而且責任在詹姆斯（LeBron James）。

迪羅薩去年8月是以「簽了就賣」從馬刺轉到公牛，合約3年8200萬美元。迪羅薩去年11月說過，他很有意願前往湖人，因為他本來就是加州人，但是在商言商，雙方最後條件沒有談攏。根據美媒《雅虎體育》記者爆料，詹姆斯想要迪羅薩，但是湖人高層不願意簽3年。勞資協議規定「簽了就賣」的球員必須得簽3年或4年合約。

然而依照魔術強生所說，放棄迪羅薩的人是詹姆斯。「我認為迪羅薩最後跑去公牛是詹姆斯的責任。當我接到迪羅薩經紀人電話，我打給湖人說迪羅薩想要回家鄉打球。這件事本來可以成的，但是韋斯布魯克、詹姆斯、湖人開始洽談，然後拒絕了迪羅薩交易案。」

魔術強生分析，為了換取韋斯布魯克，湖人送出太多球員，導致防守能力暴跌。反觀在迪羅薩交易案，他們大概只須送出庫茲馬（Kyle Kuzma）。魔術強生說：「如果簽到的是迪羅薩，我們今年就可以打西區冠軍戰了。」迪羅薩本季場均28分、5.3籃板、5助攻，投籃命中率50%。