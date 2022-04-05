上海4日實施全民核酸普篩，家住徐匯區的上海市民Eliot接受本報記者採訪時表示，昨天傍晚接獲通知，他們所住的公寓大樓內有一支試管呈陽性反應，結果整棟大樓自今日起被封控14天，民眾不能走出家門，樓下也拉起封鎖線，整個社區民眾也連帶要實施7＋7檢疫。不斷歷經解、封的過程，Eliot自嘲，這種「窒息療法」讓大家快被封控壓得喘不過氣，看不到疫情何時可退燒。

上海昨天的2500萬人全面核酸檢測，採取20人一管的混檢方式以加快檢驗速度。市民Eliot表示，他們所住的公寓大樓內有一支試管呈陽性反應，要進一步篩查，查出到底是哪一戶人家。結果整棟大樓被封控14天，民眾不能走出家門。樓下也拉起封鎖線，有全身穿著防護衣的「大白」和保安嚴密看守，禁止住戶進出。

Eliot說，社區裡其他幾棟大樓的民眾，雖然沒有查出陽性反應者，但因為自己這棟大樓「中獎」，導致其他居民也要連帶陪著一起實施「7＋7」檢疫（前7天足不出戶、後7天可下樓在小區中庭散步透氣），「更可怕的是，如果是3天後、5天後又有小區住戶確診，這個7＋7必須從頭來過。」

從二月份開始不斷經歷解、封、解、封的過程，Eliot說，「居民陷入看不見盡頭的解、封輪迴，到底何時才是個頭？眾人感到絕望，覺得自己快要崩潰。」Eliot甚至自嘲，遇上「窒息療法」，大家快被封控壓得喘不過氣。

「直到昨晚，終於有一戶人家在群裡發出訊息，坦承是他們家確診，語帶愧歉向所有人致歉，並希望求得諒解」，Eliot說，當時他的眼淚瞬間掉了下來，「可怕的不是病毒，而是得病之後一切的未知，以及害怕周遭鄰居與親友的歧視與疏離。」

「鄰居們你一言我一句，提醒他如果去方艙記得收拾好什麼行李；還安慰他沒事，有朋友進去了閒得發慌，光打牌就贏了400塊。」Eliot感慨，「我的眼淚又掉了下來，真的太不容易了，疫情當前考驗人性，疫情難，人間有情更難得！」