身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲，5日到新竹縣竹北市為縣市議員參選人加持時，針對媒體詢問是否會推派新竹縣長人選？他說「這是個好問題，還要再評估！」強調要先找到合適人選，順勢而為，不會為推而推！

新竹縣市年底無法合併後，民眾黨立委高虹安轉戰新竹市長的跡象更加明顯，新竹縣地方政壇多認為，柯文哲若要競逐2024總統大位，應該會推新竹縣長和竹北市長人選，測試民眾黨在新竹縣的支持能量，但柯文哲表示，現在還找不到人，還要再評估！

如果民眾黨沒有推派新竹縣長人選，是否會支持國民黨還是民進黨的縣長候選人？柯文哲笑笑說「到時再說吧！」

上次競選新竹縣長失利的前立委徐欣瑩，與柯文哲私交不錯，若徐再競逐新竹縣百里候，會不會找徐代表民眾黨參選？柯文哲說，「這要徐欣瑩有意願！」

對國民黨立委林為洲已表態「降格」參選竹北市長的問題，柯文哲說，參選是每一個人的權利，「我沒有什麼意見！」竹北市已是21萬的大城市，林想先當市長再選縣長是其個人的選擇啊！媒體追問民眾黨會推竹北市長人選嗎？柯文哲回說「This is a good question .I'm thinking about it！」

立委高虹安則說，林為洲以立委身分是挑戰選竹北市長，聽到這個消息時也滿佩服的，竹北市選民屬性較偏向新竹市東區，也就是科技族比較多，如何說服中間選民支持，對林委員接下來是蠻大的挑戰，民眾黨在新竹縣長和竹北市人選部分，目前都還在徵詢階段。