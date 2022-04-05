4月以來「本土確診每天都破百例」，民眾口頭關心疫情之餘，似乎也不怎麼放在心上，不僅人潮擠爆各大景點，疫苗打氣更是冷清。一名網友分享自己的接種黃卡，「罕見4格全蓋滿」，施打品牌更令網友傻眼。
這名網友在臉書社團「爆廢公社」分享，最新一劑新冠疫苗是4月1日打莫德納，小黃卡上可看出前3劑分別為AZ、AZ、BNT；但BNT是「基礎加強劑」，莫德納則是「基礎追加劑」。
網友看得一頭霧水，因與一般人最多打3劑的經驗不符，引起熱烈討論。「能打4劑絕不是普通人」、「我第2劑都還沒打，竟有人可以打4劑」、「其中一劑為什麼不打高端呢，湊大四喜」、「愚人節當天打第4劑嗎」。
內行網友指出，所謂「基礎加強劑」，是當事人有需求才會額外施打，跟一般人打的第3劑（追加劑）不同；通常這種特殊需求，多是特殊疾病患者。
根據衛福部官網，8類免疫不全及免疫力低下病人可接種「基礎加強劑」，目前全台打「加強劑」的比例，還不到百分之1。
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