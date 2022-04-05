村長李明營表示，根據墓碑上的生卒日期、正文、落款等線索，都不是附近民眾所有。(村長提供／吳建輝彰化傳真)

民俗專家黃敏男認為，應該是「撿金」後廠商將廢棄墓碑載運丟棄時掉落，表示這對後代子孫並無影響，建議公所直接處理即可。(村長提供／吳建輝彰化傳真)

因為墓碑上的文字仍清晰可見，沒有灰塵或髒汙，因此除了通報公所之外，也跟著墓碑上的刻字來找尋線索。(村長提供／吳建輝彰化傳真)

近日有民眾在彰化縣田尾鄉路邊發現一塊墓碑，嚇得趕緊通報當地村長，急尋到底是誰家的落難祖先，村長李明營表示，根據墓碑上的生卒日期、正文、落款等線索，都不是附近民眾所有；民俗專家黃敏男認為，應該是「撿金」後廠商將廢棄墓碑載運丟棄時掉落，表示這對後代子孫並無影響，建議公所直接處理即可。

清明連假民眾把握時間到墓園掃墓，追思先人，不過近日有民眾在彰化縣田尾鄉光復路二段路旁，靠近新生村與南曾村交界處，發現一塊墓碑，嚇得民通報當地村長，看看能不能找到究竟是誰家的落難祖先，擔心墓碑被遺棄在路旁，對後代子孫會有影響。

村長李明營表示，墓碑究竟被丟棄在那邊多久了他也不知道，是連假這幾天有民眾通知他，他才跟著過去看，沒想到真的有墓碑被丟棄在路旁，不過研判應該沒有丟棄很久，因為墓碑上的文字仍清晰可見，沒有灰塵或髒汙，因此除了通報公所之外，也跟著墓碑上的刻字來找尋線索。

李明營說，因為附近就有一處公墓，因此跟著線索詢問村民，根據正文來研判應該是「張」姓，不過問了一圈有同樣的字輩、但沒有一樣的堂號，遍尋不著住在當地的後代子孫，因此在猜測可能是外地的民眾丟棄在這邊，目前公所已介入將協助處裡，先帶回佔置。

民眾好奇這樣是否對後代子孫有影響，民俗專家黃敏男也提出看法，他說從墓碑的狀態來看，應該是傳統土葬後「撿金」所遺棄下來的墓碑，研判是廠商載運過程所掉落，因此對子孫來講不會有影響，他也說5、60年代若路邊發現墓碑，通常民眾會用綁草捆來幫助先人，不過現在已經沒有這種習俗。