互動資通與整合通訊大廠Avaya合作，克服各種技術問題與原廠技術進行深度整合，完成台灣醫療業首創的應用模式，互動資通董事長郭承翔表示，這次與Avaya合作的最大亮點是與國際大廠原生技術完全整合，team+不但化成IP交換機的虛擬分機，更重要是不改變使用者既有的溝通情境與習慣，同時又將工作中的協同應用服務緊密地串連，讓使用者在日常工作中淺移默化地達到數位轉型。

以這次大型教學醫院的合作案為例，由於醫療場域溝通訊息量大、即時性高，不光是聯絡找人，還要傳送檢驗值、監測系統各種訊息，加上大型教學醫院使用情境又特別複雜，例如：院內主管身兼多重職位，有多個分機號碼；病房護理站多人共用一個分機等，因此特別需要能滿足需求的資通訊整合服務。互動資通和Avaya共同合作，將team+整合進Avaya SDK裡，不只透過team+ APP傳送即時訊息、傳送檔案、召開視訊會議、任務編組團隊協作，更重要的是還能與桌上分機互撥，讓手機、平板、筆電等數位工具化身為行動分機，實現分機同號共振、電話轉接、語音留言通知等功能。簡單說，就是透過team+在手機、平板、筆電上可以執行原來桌上分機所有功能，有效降低實體話機的成本與維護。這個專案不但在台灣醫療業是首創應用模式，也可以說是Avaya全球市場創新的成功案例。

Avaya Taiwan總經理張嵐夢指出，Avaya在評估合作夥伴會考量相當多因素，由於team+在各產業就有很好的使用情境，以及很完善的客戶體驗，讓客戶可以快速找到對的人，在時效內達到溝通的目的，同時對所有人還能一次性傳遞一致的訊息，不用重複溝通，這對醫療院所內部應用是很大的助益。在這次合作的溝通過程中，互動資通不但展現非常專業的技術能量，同時透過技術整合，一起提供客戶語音與通訊整合解決方案，不光是台灣市場非常重要的里程碑，更是全球市場重要的成功案例，相信可以提供更多廠商做為參考，日後Avaya也希望與互動資通有更多合作機會，將此資通訊整合解決方案一起應用到其他產業。

郭承翔表示，過去數據與語音兩大網路壁壘分明，而IP交換機透過網路的彈性與VoIP技術，使數據及語音的界限漸趨融合，IP 交換機逐步成為新世代的通訊設備主流。由於互動資通多幾年前就觀察到這趨勢，於是開始投入team+與IP交換機整合的研發，因此，在這次整合專案前，技術團隊已累積多次協助客戶進行team+與IP交換機的整合經驗，讓team+和桌上分機能互撥。