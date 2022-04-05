國民黨台北市議員羅智強有意參選桃園市長，雖然不少支持者表態支持，但也有不少人質疑除了桃園以外還有更艱困的選區，不解羅智強為何非得攪桃園的局。國民黨台北市議員游淑慧透露，羅智強其實曾認真考慮過要去高雄選，甚至說如果黨需要他「死就死沒關係」。

游淑慧今日上《POP搶先爆》接受專訪，主持人邱明玉指出雖然有許多人力挺羅智強，不滿國民黨對待他的方式，但也有不少人認為桃園已有3位在地立委，質疑羅智強「為何要攪桃園局？」游淑慧則反問「為何不能選選區？」

「其實羅智強不是沒考慮過高雄！」游淑慧透露，在去年的四大公投前羅智強有認真考慮此事，當時他甚至還沒取得太太的同意，就是認為如果黨有需要「死就死沒關係」，但儘管高雄發生城中城大火等公安問題，還被酸是「慶記」之都，高雄市長陳其邁的支持度還是這麼高，且公投結果也不理想，「你沒辦法理解高雄市民的想法的時候，你很難說『我就是要來選！』」

除此之外，游淑慧指出，當時高雄在地人屬意的人選是無黨籍立委高金素梅，羅智強甚至為此到立法院勸進高金素梅選，表達願意全力支持的態度，但等高金素梅表態不選時，桃園已經有一群支持者在協助羅智強了。