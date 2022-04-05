王羽獲終身成就獎時因體弱未出席，女兒王加露（左起）、王馨平自李安手中代父接下獎座。（資料照片）

「獨臂刀王」王羽今早離世，享壽80歲，後事由他在台灣的二女兒王加露主要負責，大姐女星王馨平人在香港，預計這周即返台，姐妹會一起討論父親靈堂、追思會確切時間跟模式。王羽一生大俠形象，對華語影壇影響匪淺，他的大影迷國際名導李安，今聽聞噩耗也表示懷念。

李安哀悼說：「兩年多前才在金馬典禮上頒發終生成就獎給王羽先生，由他女兒們代領。今天不幸聽聞他離我們而去。對許多像我這樣的影迷來説，他代表著某一個年代的氛圍。懷念他的電影，他的大俠氣魄。」

王羽2019年曾獲56屆金馬獎終身成就獎，當時因身體不適未能出席領獎，由女兒王馨平、王加露代為領獎，而頒獎人正是李安，李安表示很多人心中都有個武俠世界，王羽在國片裡則是永遠的武俠巨星，「王羽是拳腳動作片的開先河之人，他自導自演的《龍虎鬥》比李小龍更早開發這個類型。6年前我擔任評審主席時，王羽以《失魂》入圍影帝，純真動人表演讓我非常感動」。