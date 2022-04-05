郭雪芙（左）與陳柏霖為了煮番茄吵架。（LINE TV提供）

劉冠廷（左）、陳柏霖對於山林生態有所體悟。（LINE TV提供）

謝欣穎大膽挑戰高空滑索。（LINE TV提供）

LINE TV原創全新實境節目《極島森林》以深入大地，感受自然為主旨，由陳柏霖個別帶領著四位好友踏上探索旅程，神秘嘉賓名單也在今（4日）曝光，分別是20年摯友桂綸鎂、曾與他拍攝電影《詭扯》相熟的劉冠廷、認識許久的好友郭雪芙、謝欣穎，陣容相當豪華。

他一一透露和4位嘉賓的合作機緣：「冠廷，我是因為和他合作電影《詭扯》才認識，他真的是一位非常優秀的演員，所以想邀請他來玩玩這種沒有劇本的大自然體驗，看我們會玩出什麼樣的火花。」至於認識多年，合演過多部作品的郭雪芙，則是因為兩人在節目前置期時正在拍攝戲劇《正義的算法》，加上郭雪芙當時常常在露營，陳柏霖總覺得和她出去玩應該會非常有趣，可以一起去冒個險，玩玩劇本以外的自然體驗，因此提出邀約。

不過令人意外的是，來賓之一的謝欣穎，其實在這之前和陳柏霖一點都不熟，儘管兩人同一時期出道又認識許久，甚至謝欣穎的現任經紀人以前還帶過陳柏霖，卻都沒有機會讓他們變親近，因此陳柏霖心想，要不這次就當作一場同學會，邀請謝欣穎來參加，來好好認識這位一直「不太熟的同學」。

至於桂綸鎂，陳柏霖表示：「這應該不用我多說了，因為電影，我們人生的旅程有了一個幸福的開始，但卻好像從來沒有一起出過遠門旅行，所以這次一定要邀請她，一起分享與見證我們能為大自然做什麼樣的饋贈與學習。」而今年也是兩人合作電影《藍色大門》的20週年，再次合體意義非凡。

預告中陳柏霖與謝欣穎體驗了刺激的樹冠滑索、溯溪等冒險，和劉冠廷釣魚、做料理，歡笑不斷，其中陳柏霖在與郭雪芙做菜時，竟為了「煮番茄」鬥嘴，另外在跟桂綸鎂製作烤雞時不小心出錯，陳柏霖還脫口而出：「我們弄錯了啦，我們是笨蛋！」讓桂綸鎂哈哈大笑。後來談起誰最會下廚？陳柏霖笑說：「大家的廚藝應該都不錯，但最好的應該是我吧？哈哈。」《極島森林》正式定檔5月13日晚上8點在LINE TV上線， 國家地理有線電視18頻道、Disney＋則同步於隔日晚上9點播出。