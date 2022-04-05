江家古厝祭祖後，發放紅龜粿「呷平安」。(劉秀芬攝)

台南市楠西區鹿陶洋的江家古厝，是全台最大單一宗族聚落，每年清明節各地子孫齊聚祖墳前祭拜開基阿太公，今年清明節5日近200多名子孫一早也陸續回到楠西，準備鮮花、祭品，9點半一到舉辦隆重的祭祖儀式。

今年最年長的，是20世90歲的江鄭碧霞阿嬤，住在江家古厝，離祖墳不遠，雖體力較差，還是堅持要來參加。剛滿周歲的23世江宜珊小妹妹，一家三代也來參加祭祖。

江家祭祀管理委員會理事長江明得表示，因為疫情再度爆發，未配合防疫，也為了族親健康著想，今年並未擴大舉辦，只由族親自行通知家人回來祭祖，從19世到24世都有，人數與去年差不多。

除了台南附近族親，也有不少人從高雄、台北回來參加祭祖，也與親友敘舊。第20世的江武珀家住桃園，每年都回來擔任司儀；第19世的江金生，則住在台南市區，也是每年都回來參加。祭拜儀式後，江家族親每人也排隊領了紅龜粿，帶回家象徵「呷平安」，中午也齊聚公廳包潤餅、吃潤餅敘舊話家常。