室內走道搭配次氯酸消毒液噴灑標準程序擴大消毒。（台中市政府提供）

今年全國中等學校運動會自由車項目，將自4月8日至11日於台中市清水自由車場登場。因應國內本土疫情升溫，為迎接全中運自由車場地賽，運動局已進行自由車場運動場域防疫清消作業，賽事前全面進行消毒；賽事期間將由全中運籌備處依全中運防疫規定辦理，落實防疫措施。

全中運籌備處因應近期全國疫情升溫，此次賽事採「閉門賽」方式辦理，各賽事場地將請各單位轉知所屬隊職員、教練、選手、陪同人員及裁判和工作人員等；務必攜帶大會所配發之證件入場，並落實各賽場防疫作為，無攜帶證件者不得入場，以符合全中運防疫規定。

運動局指出，為迎接全國中等學校運動會自由車場比賽，市府持續清潔維護並搭配次氯酸消毒液噴灑標準程序擴大消毒，包括路過頻率高的出入口及步道、座椅及廁所也提高清消頻率，確保戶外室內運動場域完成清消；期盼台中隊於全中運自由車場地賽爭取優異成績，為台中爭光。