「五堅情」陳零九自去（2021）年4月接下TVBS《食尚玩家魚肉鄉民》主持棒，與賴晏駒（小賴）一同主持，兩人幽默、真實的主持風格吸引不少忠實觀眾。在主持將滿一年前夕，他因有戲劇作品的規劃，忍痛與製作單位達成不續約的共識，將主持棒移交給小禎。

今（５日）將播出陳零九的最後主持集數，他相當感嘆，「這一年多來跟著團隊一起做了很多好玩的事，不能再跟著有趣的團隊一起跑遍全台出外景，覺得很可惜。」他也坦言主持《食尚》學習到了很多東西，跟著團隊一起學習，得到很多美好的回憶，「感謝《食尚玩家》帶給我的一切」。

對此，主持搭檔小賴難過表示：「與零九默契一開始就非常好，基本上不需要磨合期，跟零九搭檔很開心，很不捨他離開。」對於自己離開，獨留小賴，陳零九也喊話：「小賴你很棒！繼續加油。」

陳零九主持的最後一集嘉賓邀請到五堅情團員黃偉晉，他帶著陳零九、小賴吃遍從小生長的新北市樹林區，居住台北的陳零九、小賴從來沒到過樹林區，讓黃偉晉驚呼不已，決定分享從小吃到大的老牌店家，以及向親朋好友打聽到的厲害美食名單，有從學生時期就吃到大的樹林黑肉圓、還有樹林內行人最愛的排隊臭豆腐與爆餡紅豆餅，最後帶大家開箱小巷中的絕美老厝咖啡廳。

黃偉晉透露自己很愛到老屋咖啡廳坐坐，還會看咖啡廳裝潢決定當天穿搭，在家寫不出歌詞時也很喜歡去咖啡廳尋找靈感，小賴發問：「如果是摩登一點的咖啡廳你會有靈感嗎？」黃偉晉笑說：「那適合跟第一次認識的人約去聊天啦。」更多《食尚玩家》電視版內容請收看每週一至週五晚間10點TVBS 42頻道、MOD TVBS精采台。