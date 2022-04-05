金曲歌王曹格，上月7日在內湖餐廳酒後失態，在現場與客人起了爭執，狂飆髒話被PO上網，現場一片混亂，事後曹格誠心向店家及員工，達成協議並取得和解，不料才過沒多久，29日換在臉書失控暴走，一連發出多篇貼文，點名女星藍心湄，寫下「藍心湄姐姐。可以不要帶我老婆出去人是(認識)男人嗎？」讓外界懷疑起兩人的婚姻狀態。

在這場風波無辜中槍的藍心湄，指出夫妻倆吵架很正常，建議先平靜下來好好把誤會說出來，曹格妻則在臉書粉專《媽咪速玲》透露心情：「以前我總會委屈自己去接受，現在看清楚了還是要去面對，面對了～我又要怎麼修復我的傷，只能告訴自己會好的…」隨後她也鼓勵一切只是個過程，並說到「期待開心自在的自己快回來。」

夫妻倆婚變消息甚囂塵上，據《鏡週刊》報導，雙方共同友人透露，吳速玲的EQ相當地高，這次主動在臉書傾訴內心話，應該是曹格鬧事越了線，畢竟吳速玲經常上藍心湄主持的節目《女人我最大》，私下跟藍心湄有所接觸，因此推測兩人應該是吵架了。曹格和吳速玲至截稿前都未有回應。

事實上，自曹格點名藍心湄事件後，他接連通過臉書向大家分享好歌喉，還和一群小朋友歡樂唱起歌來，吳速玲則在4日把握清明連假，開車到陽明山上登山，還向大家抱怨著瑣事，精神似乎不受影響，她還透露原本要上冷水坑負重訓練，無奈卻遇到大塞車，這也是她繼曹格臉書失控後，首次完整將臉蛋給露出，看上去氣色相當地好。