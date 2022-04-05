談桃市長人選爭議拋「4原則」 張亞中：魚不要死 網也不要破

今（5）日是先總統蔣公逝世紀念日，孫文學校總校長張亞中出席感念蔣中正的活動時，被問到有關近日國民黨內爆發的風波，他希望「魚不要死，網也不要破」，並提出4個原則，希望國民黨能夠順利解決問題，化劣勢為優勢。

針對國民黨台北市議員羅智強有意選桃園市長而引發的一連串風波，張亞中提出參選平等、政策服人、尊重黨員及尊重民意4原則，指出透過50％民調、50％黨員投票的方式進行，除了在地耕耘很久的人可以獲得關照外，有名望的人也能得到相對的支持，如此一來就能同時尊重黨員與民意。

張亞中表示，目前的困局已經形成，國民黨更重要的不是找出一位候選人，而是要讓民眾滿意「找候選人的過程」，指出在程序得到滿意後，包括外界的人都會接受這樣的結果，才能共同團結。

張亞中說，媒體以「魚死網破」形容這次的事件，但他希望「魚不要死，網也不要破」，認為國民黨還來得及亡羊補牢，藉由此機會把問題解決，讓彼此之間不再有芥蒂，各個地方也得到尊重，「對國民黨來說，反而能化劣勢為優勢」。