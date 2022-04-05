俄烏戰爭持續超過一個月，西方國家紛紛對俄羅斯祭出經濟制裁。義守大學企管系兼任助理教授宋文龍認為，這個態勢恐引發「美元V.S.能源」的新型態冷戰，但顯然歐洲與美國並不同調，歐洲不願與俄羅斯完全撕破臉，至於美元在全球能源與商品訂價中的領導地位會否被削弱，中國的態度將成關鍵。

宋文龍3日接受香港媒體《中評社》訪問表示，美元是國際貨幣，也是美國的殺手鐧，而俄羅斯的籌碼就是能源；美元和能源對全世界都很重要，前陣子西方國家把盧布貶出貨幣結算系統，但後續影響還需觀察。

宋文龍指出，面對經濟制裁，俄羅斯也不願束手就擒，馬上拿出能源來「提醒」各國；這個動作其實對歐洲國家，尤其是西歐國家影響很嚴重，所以在能源制裁上歐美並不同調，畢竟西歐對俄羅斯的能源極為依賴，歐洲國家似乎不想完全跟俄羅斯撕破臉。

對此，宋文龍強調，雖然目前「新冷戰」的態勢有點雛形，但與過去東西方壁壘分明的方式又不太一樣，未來全球會不會走向東西方兩個體系，或者三個體系沒人知道，他甚至認為可能會形成「美元V.S.能源」的新型態冷戰，而這個結果俄羅斯總統普丁在出兵前，應已有全盤性的沙盤推演與考量。至於美元在全球能源與商品訂價中的主導地位會不會被削弱，恐怕中國將成關鍵角色。