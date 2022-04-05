許多男性相當在乎自己「弟弟」的尺寸，不過馬偕醫院泌尿科醫師陳鈺昕透露，真正掌管「男性雄風」的器官其實是睪丸，但睪丸越大，並不代表性能力越強，反而有感染發炎、水腫，甚至長腫瘤的風險，陳鈺昕也分享一個自我測量睪丸大小的手勢，讓民眾能夠及早發現、治療。

陳鈺昕在臉書粉專發文介紹，睪丸可以製造精子、分泌男性荷爾蒙，是真正掌管男性雄風的器官，但這並不代表睪丸越大，性能力就越強，事實上睪丸的大小和它產出的荷爾蒙不一定會成正比，而且若是尺寸大於或小於平均值，就需要多加注意，因為睪丸過大可能引發感染發炎、陰囊水腫、睪丸腫瘤等症狀，睪丸過小則有睪丸萎縮的可能性。

陳鈺昕指出，成年男性睪丸的平均尺寸，一般長軸介於3~5公分，體積約為15~25立方公分，如果想知道自己是否在正常範圍內，建議可以將食指和大拇指圈起來，比出一個「OK」手勢，再將睪丸放入圈圈內，如果直徑和圈圈差不多，就表示尺寸屬於正常範圍。

最後陳鈺昕提醒，睪丸一般都是一大一小、一高一低，不完全對稱是很正常的狀況，但若是兩邊差距太大，建議還是要到泌尿科尋求專業醫生的幫助。