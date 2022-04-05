新竹縣5日新增13例本土確診案例，為台中婚宴延伸湖口仁慈醫院群聚案，皆是居隔期間採檢陰轉陽，其中男性12人、女性1人，10人為15樓病患，3人為14樓病患。醫院累計28人確診，計有1位護理師和27位病患，擴大匡列全院員工及病患862人PCR採檢。

另外，新竹縣衛生局獲報，桃園市案24605和新竹市確診者案24610，在4月2日在竹北運動館有足跡，已進行消毒，呼籲若與確診者足跡重疊或收到細胞簡訊的民眾，請提高警覺。

衛生局表示，仁慈醫院自3月30日啟動四大感染管制措施，將整棟醫院大規模消毒，依感染管制措施進行分艙、分流、分區，病房分區清消，落實院內隔離安置措施，確診個案分流照護，醫療服務降載，只出不進，另針對院內其他病房樓層及高風險足跡相關人員，進行擴大匡列採檢隔離並增加採檢頻率。

衛生局持續針對仁慈醫院內病房及高風險足跡相關人員，進行高頻率採檢，從4月4日起全面擴大採檢全院員工584人、病人數278人，共862人。