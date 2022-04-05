現在的YouTuber為了搶攻訂閱數，可以說是花招百出，像是日本一名OL開設頻道「熊熊烹飪」（くまクッキング），在影片中教導網友如何料理居家菜，雖然全程不露臉，但都穿著貼身上衣登場，讓與生俱來的傲人上圍更為吸睛，成功打造話題引發熱議。

日本YouTuber「熊熊烹飪」，在影片中示範如何料理簡單的居家菜色，由於影片只有短短3-4分鐘，加上教學步驟簡單，很快就吸引一票婆媽粉絲愛戴，不過做菜時全程不露臉，在頻道創立初期就引發話題，此外，與生俱來的傲人身材本來就有看頭，加上她總是身穿貼身上衣亮相，讓一對傲人北半球幾乎要從上衣炸出，此外，做菜過程只見渾圓上圍隨著動作晃動，讓所有粉絲看的血脈賁張，至今累積24萬粉絲訂閱追蹤。

日本YouTuber「熊熊烹飪」，在影片中示範如何料理簡單居家菜色為主。（くまクッキングYoutube）

YouTuber「熊熊烹飪」在簡介中透露自己只是名普通上班族，因為喜歡料理才開設頻道，除了感謝成立以來廣大網友支持之外，更強調每則留言都會仔細看過，展現親民作風的一面，網友也紛紛留言：「「明明是烹飪影片，我竟然每天都看不膩」、「敲碗有天能看到真面目」。