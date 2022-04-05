台灣半導體產業具有國際競爭優勢，近期因全球晶片短缺導致人力需求龐大，根據人力銀行日前發布的調查，去年第4季半導體人力缺口平均每月達3.4萬，創7年以來新高，據悉當前的人才短缺問題空前嚴重，以國內指標企業台積電為例，過去非「台交清成」碩、博士生不用，如今不僅向私大、技職生釋出實習、工作機會外，還跑到校園搶學生，棘手的是，理工人才嚴重匱乏，老師每天都被追著要人，更有人直言根本是「會呼吸的全要了」，顯見求才若渴。許多網友則認為，「少子化」這3字已成為國安問題，房價一直漲，沒人生小孩，高房價問題造成人口負成長。

根據《遠見雜誌》報導，半導體的IC設計、製造與封測三大產業鏈陷入人才短缺情形，科技大廠不僅對對國立科大拋出橄欖枝，還走進私立科大校園，一位封測廠人資長直言，「私立科大一直是封測業重要人力來源，打死都不相信台積會搶我的人」。據悉台積電也開始向南部的雲科大、虎尾、南臺、崑山科大要學生。

大廠一邊搶學生，一邊調薪搶人才。以台積電為例，去年1月全面加薪20％，大學新鮮人起薪3萬6000元，董事長劉德音近期更表示，4月將會年度調薪，今年會讓大家都很開心。報導指出，人才缺到連實習費跟著上揚。一位私立科大生透露，他在校外實習時月薪2萬7000元，才過一年，學弟直接加到3萬4000元。

報導指出，國內半導體業的現況是：從IC設計、佈局、研發、製程，到設備工程師全面吃緊，2021年有名私立科大電機系主任陪封測廠到高中辦說明會，學生提問需要具備什麼條件，主管竟回答：「只要願意動手做就可以，不管是幼保、餐飲科，都可當儲備幹部。」與會人士無不傻眼「這不等於只要會呼吸的，全都要了嗎？」，顯見半導體業已非單純的人才戰，而是動搖產業的國安議題。

網友紛紛表示，「少子化，未來只會更嚴重」、「房價一直漲，沒人生小孩，台灣可能要滅亡了」、「30-40歲結婚才一半，以後少子化更嚴重」、「少子化就是最大的空頭」、「人再缺下去，就要徵銀髮的回廠啦，連肝都沒得挑」、「少子化，房價要崩崩了」、「缺新鮮的肝」、「這些企業加新搶人才，準備面臨人力成本大幅上升」、「遲早要用外勞的，不然工廠移去大陸啊」、「難怪封測廠一直調薪，現在的確一直在加薪搶人」、「廢物文組之悲歌」、「文組是給有錢又有閒的人唸，家裡沒祖產唸工科才對」。

內政部先前公布2021年全年出生人數15萬3820人，續創史上新低，值得關注的是，死亡人數為18萬3732人，死亡人數比出生多出近3萬人，今年差距將更擴大。