有著2500萬人口的上海市實施封控後，民生物資保障成了首要問題。上海主婦Violet接受本報記者訪問時表示，全大陸各地的保供物資經由鐵、公路甚至航空，源源不絕運抵上海，上海其實不缺物資，但問題出在「最後一哩路」被堵住，物資到不了家門口、面臨斷糧危機，讓民眾感到焦慮不安。

Violet說，小區的微信群裡，這兩天已有民眾求救：從最基本的衛生紙快用完了、過敏體質的寶寶習慣喝的奶粉快見底、家有糖尿病的老人要天天打胰島素快打完、家有高血壓病人要吃的降壓藥快吃完，「缺藥問題迫在眉睫，打120急救電話卻一直佔線中撥不通，真是急死人！」Violet感慨，上海似乎又一夜回到解放前。

Violet說，她最關心一家三口吃的問題，上週浦東、浦西分區封控時，區政府配送的生鮮蔬果肉蛋，已經快吃完了。這2天上網買菜，許多電商顯示缺貨，好不容易搶到菜，結帳時系統卻顯示「快遞人力不足，您所在的地區不支持配送」，讓人傻眼。

Violet說，有社區熱心大爺組織團購，但是電商來不及為每家分別裝袋，只能把生鮮商品成箱運到小區門口堆成小山，再由小區志願者按照各家的訂單分撿打包，再開著電瓶車、運到每棟公寓樓下，再分送到各家戶，忙到凌晨三、四點還無法休息。

Violet感慨，疫情之下更顯人性的可貴。她和社區裡一位大姐素有交情，當對方住的大樓被封時，Violet為大姐遞補物資，當大姐知道Violet住的樓被封了，慷慨的說她們家「冰箱門一開，東西都要滿出來！我家的就等於你家的！」Violet說，如此患難見真情的鄰居姐妹，讓人眼淚直流。

「這一個月以來，上海人都在搶物資。日常問候已變成，『搶到xxx了沒？核酸結果出來了沒？樓封了沒（或是樓解封了沒）？』Violet感慨，所有的反反覆覆、起起伏伏的心情，點點滴滴盡在其中。

Violet表示，如此大規模的疫情，教會大家一件事，「面對病毒，只有同舟共濟，相互扶持、寛慰、諒解與幫助，才能戰勝這一切的艱難，突破迷障、手牽手無懼地往前走，沒有人可以置身事外。」