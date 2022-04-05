薔薔（右）等人積極討論答案。（好看娛樂提供）

Lulu看大家太過激烈爭論提出疑問。（好看娛樂提供）

吳宗憲、陳漢典、Lulu主持的《綜藝大熱門》推出全新單元「最強綜藝腦」，以多位藝人為出發點，衍生許多演藝圈小知識，近日一題「2002年陳奕迅『爆蛋』讓人印象深刻，請問當年陳奕迅跌落舞台，摔破哪一顆蛋？」讓參賽藝人們崩潰直呼：「什麼啦！誰知道！」

對此，選擇右邊的薔薔精闢分析，「因為上次憲哥有說，舞台跌下去的時候，他是跌到右邊，因為他是右腳跌下去的！」小優則持相反意見，「應該是左邊那顆，比較大顆的樣子」，大家你來我往的對話也讓Lulu忍不住問：「憲哥，這一題我們需要這麼認真的討論嗎？」

最後答案出爐，當年陳奕迅應歌迷熱烈要求安可，便把頭上的帽子丟給觀眾，卻不慎踩斷音箱支撐架，跌下舞台，左腳依然在舞台上，下體頓時卡在舞台邊緣，導致右睪丸受傷。

此外，當吳宗憲在分享人生經歷時，突然發現模仿伍佰背吉他的無尊突然消失在位置上，氣得直喊：你要去哪裡啊？只見無尊在錄影現場後方，一臉尷尬的說：「那個...吉他太重，我放一下」，由於畫面實在是太荒唐，讓現場所有來賓笑到停不下來，就連Lulu也說「不是這樣的吧？」更多精彩內容請鎖定每周二至周五晚間9點於三立都會台播出。