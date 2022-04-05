王宥忻帶羊駝與家人一起做公益。（固力狗提供）

王宥忻帶羊駝與家人一起做公益。（固力狗提供）

「財富女神」王宥忻日前帶家人與萌寵羊駝麥可一起參與公益活動，挺婦女2度就業，王宥忻說：「這次蘆葦女力的活動非常有意義，是利用回收路易莎連鎖店的麻布廢棄咖啡豆麻布袋，和新銳設計師合作，並由中老年婦女製作。將原本廢棄的咖啡豆袋賦予新生命，也提供中老年婦女就業及自立的機會，讓每一個人的價值都能夠無限的發揮。而企業懂得把廢棄物變成弱勢婦女的賺錢機會，創意就是要把糞土變黃金，把困難變商機。」

王宥忻這次全家體驗咖啡麻布袋再利用製作成藝術品和小孩一起體驗共同創造的時光，她笑說：「這次為了號召更多人響應公益，特別在麥可的粉絲團PO文要大家報名，一天之內有20位粉絲響應。大人小孩一起體驗手作藝術品，看到小孩眼中散發出自信的光芒，真的是很棒的親子活動，感覺非常幸福。」

對於很多人在年老的時候失去工作的能力變得沒有自信和存在感，王宥忻表示，老年人最有價值的就是多年來累積的人脈資源，以及過去工作的知識經驗，透過人脈資源，了解身邊的人需要什麼，「提供他們所需要的產品或服務，就能夠把自己的人脈變現金，開啟事業第二春，甚至是做年輕人創業的顧問，抑或是做成線上課程教學分享，把知識分享出去，當幫助別人自己也會獲得快樂，並認同自己的價值」。