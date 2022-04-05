東琉碼頭出現確診者足跡，屏縣府緊急清消。（屏縣府提供）

屏東火車站出現確診者足跡，屏縣府緊急清消。（屏縣府提供）

屏東縣政府5日公布3名外縣市確診個案足跡，分別為2名高中生案號「24903」、「24907」及一名警員「24927」，都是清明連假自北部返回屏東探親，縣府已展開相關足跡場所消毒作業。

其中「24093」曾搭乘東琉線交通船，共匡列12名接觸親友居家隔離，179人自主健康管理；另案號「24927」則是保五員警群聚感染案確診者「24377」的兒子，也使得該群聚案累計人數增至5人。

縣府疫調指出，「24903」為17歲高中生，4月2日與父母親由台北轉運站乘坐統聯客運南下，再轉搭親友駕駛的自小客車至東港鎮，乘坐航運返回琉球鄉親友住處。因其台北友人案號「24590」確診，4日經衛生局通知前往醫院採檢，PCR結果呈陽性反應，現收治醫院。

案「24907」是16歲高中生，3日獨自搭乘自強號火車(121車次)返回屏東長治鄉外婆家，4日接獲學校導師通知校內有確診個案，且有輕微咳嗽症狀，至醫院PCR結果陽性確診。

案「24927」則為服務於新北市的警員，4月1日與阿姨案「24331」一同駕車返回屏東，又因家庭聚會與母親案「24377」接觸感染，而被匡列居家隔離。4日出現咳嗽、流鼻水症狀，至醫院採檢陽性確診。