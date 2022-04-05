少子化現象嚴峻，國發會已規畫移民政策，加強人才培育，於此教育部也跟進，推出擴大招收僑外生計畫，並採取「重點產業系所招生」及「設立國際專修部」兩大項策略推動，預計招生人數將從2021年的1萬4000人，至2030年能增至4萬2000人，成長比例達3倍。盼透過教育的力量，促進學子留台就業。

教育部今(5)日公布「重點產業領域擴大招收僑生港澳學生及外國學生實施計畫」，將採取「重點產業系所招生」及「設立國際專修部」兩項策略推動，重點產業系所是針對智慧機械、生技醫藥、綠能科技等5＋N重點產業領域系所，招收學、碩、博士生，國際專修部則招收學士班為主。

而在招生人數上，教育部規畫，目標使整體僑外生招生數，能從2021年到2030年間成長3倍，且其中國際專修部2022年預計招收1000人，並逐年成長。

至於各校辦理招生計畫方面，教育部表示，辦學良好、近3學年度沒有招生缺失，且非預警學校及專案輔導學校的大專校院，皆可申請辦理，預估2022年增加招收1500名僑外生（含國際專修部設立第1年招收1000名）。

教育部也提到，獲核定學校，將於3年或5年內，不受境外生招生名額限制，且得暫免以生師比，作為調減經費及招生名額的參據。

針對學校申請設立國際專修部，教育部指出，將補助國際專修部開辦費每校新台幣100萬元，以及華語課程費用每人5萬元，款項可用於華語教學、華語學習輔導及專班學生參加華測，以協助學校建置完善僑外生輔導及華語教學措施。

教育部強調，針對計畫執行情形，將嚴格檢核僑外生語言能力及學校教學、輔導僑外生情形。倘有學校語言教學條件未符標準、未能妥善輔導僑外生或違反相關法令規定情形，將終止學校執行計畫，並扣減招生名額，或轉安置學生至其他學校。

教育部並指出，4月起展開大專校院境外生教學品質查核，查核項目包含招生、課程、師資及學生權益等4大面向，將採無預警方式到校查核，辦理不善或未依相關規定辦理者，將限期改善，情節嚴重者列計行政缺失及納入專科以上學校維護學生受教權益應行注意事項的查核學校。另如查獲經人力仲介招生，將逕移送檢調查處，以維持僑外生招生秩序。