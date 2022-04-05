有些人在外頭形象良好，對人和顏悅色且善解人意，有時候可能還因此受委屈，但是他們在家就像是變了個人，經常對家人和另一半發脾氣。《搜狐網》運勢專欄就點名4大星座，在外人面前會偽裝自己，一副好好先生、好好小姐的樣子，一旦面對最親的家人時又無法控制自己的情緒，態度相當強勢。

▍白羊座

白羊座心地善良，想法簡單，屬於一根腸子通到底的個性，在家裡講話隨便、想做什麼就做什麼，態度比較強勢；不過在外人面前，白羊座又會變得膽小害羞，所有的言行舉止都十分注意，擔心因此惹人生氣。

▍雙子座

雙子座具有雙重人格，不管在家裡多麼任性、荒唐，只要一出門就會變得知書達禮、聰明伶俐，尤其特別聽話。明明在家裡態度十分強硬，雙子座面對外人就會收起氣焰，變得十分老實。

▍天蠍座

天蠍座做事情相當幹練，表面功夫也做得很好，在外人面前總是一副懂事、聰明伶俐的樣子，但其實他們目的性很強，為達目的會努力包裝自己，塑造專業優質的形象。

▍雙魚座

雙魚座個性單純沒有心機，即便是陌生人也能真誠對待，最怕一不小心惹人生氣，因此行事作風較沒原則，遇到不開心總是能忍則忍。不過雙魚座在家就不會壓抑自己的情緒，也有任性頑固的一面。