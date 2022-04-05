新竹市5日新增8名確診個案，為兩起家庭群聚，市府公布相關足跡。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市5日新增8名確診個案，為兩起家庭群聚，包括保母家庭3人、保母收托幼兒3人確診（其中1人尚未有案號），另又延伸其中1幼兒家庭的母親、姐姐2人確診，經查最早發病個案有外縣市接觸史，另關東國小學生確診案延伸1人，8案共匡列314人PCR採檢及居家隔離。

新竹市衛生局長吳欣席，案24911（保母，50多歲女性）收托3名幼兒，全數確診，經調查最早個案3月28日發病（未有案號），有外縣市接觸史，另為兩名未滿5歲幼兒，案24868與案24791。

初步疫調因保母收托的幼兒確診，延伸保母家庭群聚，包括保母同住家人案24910（丈夫、50多歲男性）、案24994（女兒、20多歲女性），經PCR採檢皆陽性確診。

此外，因案24791於3日出現發燒症狀，就醫PCR採檢確診，匡列家人篩檢，媽媽案24790（30多歲女性）是竹市新科國中教師，與姊姊案24792（未滿10歲女童）則為康橋小學學生也都確診，目前皆收治於醫院。

另，案24869為未滿10歲男童，為4月2日公布案24015（關東國小學生）的同住家人，居家隔離期間出現發燒症狀，PCR採檢後確診。

衛生局指出，今公布的8案，包括保母家庭匡列同事1人、收托幼兒同住家人1人；教師家庭匡列同住家人1人、新科國中159人、康橋小學69人、公共場所接觸者18人；關東國小延伸案匡列學校接觸者35人、補習班 23人、職場7人。

針對確診個案足跡，環保局4日已進校園清消，新科國中及康橋小學6日全校擴大篩檢，並停課至4月15日，4月18日復課。