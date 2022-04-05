桃園新屋葉家祭祖重現人海1500人返鄉掃墓。(呂筱蟬攝)

號稱全台最大掃墓規模的桃園新屋葉家祭祖，連續2年受限疫情限制人數參加，今年葉春日公派下協進會開放參與，5日一早來自全台各地的葉家子孫齊聚在祖塔前，供品也擺滿地，估計超過1500人參與。理事長葉國傑說，有特別呼籲不鼓勵參加但也不禁止，仍看到許多宗親帶著兒孫前來掃墓，心裡很感動。

葉家子孫開枝散葉，過往每年都有許多海內外子孫特別在清明節這天返鄉祭祖，動輒逼近萬人參與，也成為葉家後代引以為傲的一件事。葉國傑說，今年開會討論時疫情緩和確診數不多，未料清明節前又再次爆發本土疫情，為了避免群聚，雖然沒有限制人數，但也不鼓勵大家前來祭祖，海外子孫因有檢疫問題無法前來外，也要求一定要打滿3劑疫苗才能來，沒有打過疫苗的小朋友也不要帶來。

葉春日公派下協進會總幹事葉洪杰說，看到疫情爆發自己也會怕，但是已經連續2年禁止大家來掃墓，有些老一輩的人注重慎終追遠，今年因為中央也沒有掃墓規模的人數限制，所以決定開放大家參加，又見到這麼多葉氏後代上千人齊聚一堂，也團結整個家族的向心力。