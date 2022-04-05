桃園市西門國小學生陳思銓，在寫信之餘，不忘畫上可愛的長輩圖。(陳宏嘉老師提供／李侑珊台北傳真)

南投朝日長照機構的長輩們在收到學生們寄來的信件後，顯得十分開心。(南投朝日長照機構提供／李侑珊台北傳真)

「整天宅在家？去兒童樂園玩？」如何看待兒童節，對桃園市西門國小六年級同學來說，今年可能會有一番不同感受。在詹國政與陳宏嘉兩位老師安排下，六年一班與六年四班同學們選擇以一人一封信方式，寫信關懷與問候南投朝日長照機構的長輩們；藉由親筆寫信給長輩們，學生們從過往「被照顧者」，搖身一變成「關懷者」角色，既翻轉傳統兒童節意義，無形中也讓學生們上了堂「青銀共好」的代間教育課程。

每年兒童節可說是每位小學生最期待的節慶假日之一。然而，除了期待放假、收禮物，今年的兒童節有沒有可能變出新花樣，或許桃園市西門國小六年級學生答案會特別有意義。

西門國小六年四班陳宏嘉老師指出，會辦「童銀未來同樂會」這個活動有兩個目的，一是落實素養導向的學習，將課程與生活做結合。一是體現小學教育的核心，亦即培養孩子的良好品德。課程跟孩子介紹高齡、超高齡社會，讓孩子們瞭解到未來他們必須學習跟銀髮長輩共處。

陳宏嘉稱，這是結合藝文、社會領域的課程，讓孩子能從課程裡發展出社會關懷與社會參與的素養能力。希望孩子們在兒童節時，除享受他們身為兒童的權利外，教導這群小學六年級的學生在踏入青少年的同時，也要學會負起關懷他人的責任。

西門國小六年四班學生張恩美表示，自己從小過了12次的兒童節，這是第一次在兒童節時寫信給長照中心的長輩們，在老師介紹後，發現這些長輩跟我們小孩有很多類似的地方，比如愛講話、吃零食、喜歡看電視等，很開心能在兒童節有這樣的活動。另一位學生簡子恩則表示，老師讓全班每人都寫了一封信，覺得自己可以帶給長輩們溫暖與鼓勵，是很特別的一次兒童節體驗。

此外，實習老師邱昭憲認為，很榮幸能一起規畫這次兒童節長者關懷活動，希望能藉由這次機會讓學生理解到除兒童需要被照顧外，還有一群更需要人關懷的銀髮族群，而這些長輩們相較一般人更不便於生活，需要更多的照護和關心。

他說，雖然學生日常生活中除家中長輩外可能不會接觸到太多老年人，但如何讓學生們知道運用微薄的力量表達心意和關懷，也是我們教師的一項課題，可能一句話、一張圖，都能讓長者們感受到我們散發的溫度，傳達我們的心意。透過這次活動，希望學生們能獲得更多關懷社會的情感和情誼，多一分充滿熱忱的愛護，也就能多一分在社會上的溫暖，使更多人感受到我們的熱心。

而南投朝日長照機構負責人簡千翔表示，當初設立朝日長照中心時，就立願要把所有入住的長輩們，都當作是自己的阿嬤般對待。我的阿嬤以前是個老師，喜歡跟孩子互動，而我看到中心裡的其他長輩，也喜歡小孩子能跟他們說說話、聊聊天。

簡千翔稱，這次跟桃園市西門國小合作，舉辦這次的「童銀未來同樂會」的活動，除讓孩子知道未來高齡化社會時，他們要學著跟長輩互動，另外也讓我們中心的長輩們在看卡片跟信時，能夠開開心心的，這種跨越年齡的共好文化，希望將來可以延續並形成代間教育，讓老人家跟其他世代的人們，能有更良好互動與交流。