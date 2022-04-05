高雄5日驚傳某私人招待所7人群聚染疫，一名染疫女薩克斯風手現場表演忘我、熱情下台互動導致現場員工及顧客等6人染疫。市長陳其邁透露，已掌握數名有高雄足跡的外縣市確診者，明日再公布足跡及相關疫調，同時呼籲市民開工日做好自我健康監控，盡快施打第三劑疫苗。

高雄5日驚傳某私人招待所9人群聚染疫，關係圖曝光。（高市衛生局提供／袁庭堯高雄傳真）

衛生局表示，女薩克斯風手、案24795在招待所中表演，導致同空間3名工作人員、2名顧客染疫，其中一名工作人員回家還傳染給一名非同場域接觸的密友，該群聚案共有7人染疫。陳其邁表示，此群聚足跡複雜，疫調不易。

除上述7例，另2例為獨立個案，案24930為30多歲女性，隔離期間快篩陽性就醫，一直都無症狀，研判無社區風險。案24926是一名幼童，急診時發現，連夜要求同住5人匡列採檢，PCR陰性，將進一步擴大釐清感染源

案25005原本歸案在高雄，但調查後發現該案近期住台中北屯區，將轉給台中處置。

陳其邁呼籲，民眾開工時務必監測自身健康，有呼吸道症狀就請假，不要貿然上班上課，應立即自行快篩，到診所者可領取免費快篩試劑。接獲簡訊通知採檢的民眾，務必配合前往鄰近的篩檢站採檢。疫苗部分，高市在數個捷運站提供莫德納疫苗接種服務，民眾應盡快施打第三劑疫苗。

「打疫苗是預防重症和死亡，不在清零」面對疫情嚴峻，陳其邁認為，台灣目前正處在清零和和平共存的時期，病毒變化快，如何減少對人體社會經濟的危害，都是流行病學家、感染科醫師的考驗。

陳其邁強調，如何做到降低社會經濟的損失，又控制疾病在一定範圍，是目前努力的方向。三大目標為保存醫療量能、降低重症死亡比例、利用群體感染後的抗體增加。目前短時間來看，清零是相當困難的事情。