苗栗前縣長傅學鵬宗族掃墓 400人齊聚一堂場面盛大 15:082022/04/05 中時 李京昇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 苗栗縣前縣長傅學鵬家族與來自全台各地傅氏宗親400多人，今天5日齊聚苗栗縣公館鄉大坑村傅氏墓園掃墓。（翻攝照片／李京昇苗栗傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 苗栗縣前縣長傅學鵬家族與來自全台各地傅氏宗親400多人，今天5日齊聚苗栗縣公館鄉大坑村傅氏墓園，依傳統三獻禮祭祖掃墓，表達慎終追遠情懷、場面盛大。 傅學鵬祖籍是中國廣東省蕉嶺縣，13世的先祖傅常達，在清朝乾隆18年帶領5個兒子，從中國來到苗栗縣公館鄉五穀岡開墾，迄今260年目前已傳至24世、7代人。 今天上午傅氏宗親進行祭祖儀式，雖然受疫情影響，不如往年盛大，但仍備有豬、羊等祭品，場面盛大熱鬧，同時發給80歲以上宗長敬老金及學生獎學金。 清明掃墓新招宣導 消防員結合魷魚遊戲 清明節連假掃墓行 苗栗公立場域參拜有限制 #傅學鵬 #苗栗縣 #掃墓 #齊聚 #宗親 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新化停電號誌失靈 警疏導掃墓車隊 04:102022/04/03 地方新聞 代掃墓、代磕頭 大陸另類白色經濟 04:102022/04/04 焦點新聞 彰化埔心樹葬園區不立碑造墳 墓園像公園也能很有溫度 13:252022/04/05 生活 清明掃完墓換你發財 4星座祖先庇佑 有望致富 12:532022/04/01 運勢 清明連假避壅塞 王國材建議分散掃墓時間 13:332022/04/02 生活 中市公墓火警件數降 消防局陸空並進展績效 16:402022/04/04 社會 清明掃墓7大禁忌 這類人不宜前往墓地 11:372022/03/31 運勢 返鄉祭祖要注意！ 各縣市清明連假防疫規定一次看 23:552022/04/01 生活 連假首日新化停電 台電秀停電通知單：已事先告知 13:552022/04/02 生活 5大清明節掃墓拜拜禁忌 紙錢飛走千萬不要撿 18:432022/04/01 運勢 新竹市確診個案＋2 疫調足跡懷恩堂掃墓、特力屋、超商 15:022022/04/04 生活 寶島熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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