苗栗縣前縣長傅學鵬家族與來自全台各地傅氏宗親400多人，今天5日齊聚苗栗縣公館鄉大坑村傅氏墓園，依傳統三獻禮祭祖掃墓，表達慎終追遠情懷、場面盛大。

傅學鵬祖籍是中國廣東省蕉嶺縣，13世的先祖傅常達，在清朝乾隆18年帶領5個兒子，從中國來到苗栗縣公館鄉五穀岡開墾，迄今260年目前已傳至24世、7代人。

今天上午傅氏宗親進行祭祖儀式，雖然受疫情影響，不如往年盛大，但仍備有豬、羊等祭品，場面盛大熱鬧，同時發給80歲以上宗長敬老金及學生獎學金。