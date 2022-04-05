近期有機組員爆料指出，因醫院要求機組員未執飛14天或21天才可入院，導致有機組員身心狀況惡化，有人一就醫就發現罹患一期癌。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今表示，去年10月起，台北、桃園、台中、台南的部立醫院都有24小時專線提供服務，所有醫院都不得因職業拒絕民眾的就醫。

根據媒體報導，一名國籍航空機組員因長期在高壓、高輻射、低氧環境工作，早已覺悟身體狀況不會太好，但機組員的就醫問題延宕2年多未改善，令她健康狀況惡化，甚至罹癌。另有機組員常常牙痛，卻遭以「牙痛非緊急需求」延宕檢查，好不容易就診，發現牙周壞光光，只能拔掉5顆牙，還得自願留職停薪植牙。

對於有醫院要求機組員未執飛14天或21天才可入院，陳時中表示，醫院不會知道停飛的時間，不過基本原則是醫療機構不能因職業拒絕就醫，這是醫療的精神。指揮中心去年10月起已開放台北、桃園、台中、台南部立醫院24小時的專線提供協助，但他也強調，所有醫院都不得因職業拒絕民眾的就醫。