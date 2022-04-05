雲林縣西瓜種植面積約1400公頃，占全台第二名，雲林縣府仍鼓勵瓜農投保，今年縣府仍補助10％保費。（周麗蘭攝）

農委會去年起推出西瓜保險，超過一定降雨量可免勘災申請理賠，去年雲林縣有2件投保，未獲理賠。今年度西瓜保險降雨量門檻稍降，但雲林西瓜農仍認為只以雨量為標準過於嚴苛，衝擊西瓜收成的因素還有溫度、育成率。

去年（2021年）富邦產物降水量參數西瓜農作物保險的理賠門檻為1日累積降水量達201毫米以上，或每日降水量達50毫米以上且連續3日以上累積降水量達 301毫米以上。

去年雲林縣有大埤鄉、二崙鄉共2筆西瓜田投保，面積共0.7679公頃，總保險費2萬2953元，中央補助50％、雲林縣府補助10％，農民負擔40％，均未達到起賠點。

上月農委會公告開辦2022年西瓜保險，今年起賠點較去年稍降，1日累積降水量達 201毫米以上，或每日降水量達40毫米以上且連續3日以上累積降水量達251毫米以上，投保日期到今年6月30日，保險金額每公頃8萬元。

今年二、三月都有雨勢，雲林大蒜收成已受到嚴重衝擊，西瓜授粉也受到影響，收成期可能會延後，有些甚至剛出瓜就發生裂果。

二崙鄉瓜農表示，天氣變化很難掌握，有時採瓜期遇上連續下雨很頭疼，雖會想要投保西瓜險，但理賠條件看來有點嚴苛，1天下201毫米或連續3日下251毫米的雨，這種條件山上比較有可能。

瓜農認為，以雨量為理賠依據，對種瓜者吸引力不大，因為影響西瓜收成的重大因素還有高低溫差、育成率低，把這2個因素也加入保單才會想投保。

雲林縣西瓜種植面積約1400公頃，占全台第二名，雲林縣府仍鼓勵瓜農投保，今年縣府仍補助10％保費。

這項西瓜保險可選擇投保4月至9月任一月份，單月保費4月是2000元、5月是2000元、6月是1萬2920元、7月是8384元、8月是1萬8832元、9月是1萬4928元，若加保數月則另計。