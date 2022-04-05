苗栗地區天氣晴朗，觀光人車潮湧現。（苗栗警察局提供／李京昇苗栗傳真）

今天5日是連假最後1天，各地天氣晴朗，根據苗栗縣警察局統計，苗栗縣三義地區觀光人、車潮達1萬758車次，警局目前派遣警力疏導交通。

苗栗警局指出，清明連續假期前2天苗栗都在下雨，山區還發生道路落石坍方，前來旅遊人數大幅下降，不過在連假第三天苗栗縣出現大太陽，湧入三義地區觀光旅遊，駕駛使用台61線西濱公路作為北返替代道路更達1萬4千車次。

根據統計進入大湖鄉採草莓、泰安鄉泡溫泉及南庄老街約6000至7500車次，與進入三義地區觀光旅遊及使用台61線作為北返車流相較之下，明顯減少近一半車次。

警察局交通警察隊隊長江振維表示，連假第3天三義地區突然湧現車潮，再加上當日下午14時許，國道1號三義交流道北上入口實施嚴格匝道儀控，出現間歇性車流，隨即出動10名警力投入交通疏導及同步反映高公局適時放寬儀控秒數。且台61線已實施優化時制270秒，整體觀測台13線水美街、苗51線及台61線交通狀況均順暢。

苗栗縣警察局局長陳武康說，連假最後一天，預估會再湧現旅遊及北返車潮，已請警局同仁務必堅守崗位，尤其國道1、3號各交流道實施嚴格匝道儀控，應即時向高公局交控中心反映彈性放寬管控秒數，避免造成平面道路交通堵塞，仍提醒用路人務必注意前方行車狀態、減速慢行，以保障所有人用路安全