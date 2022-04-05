一名懷孕的女網友在臉書分享，準未婚夫因涉案遭羈押禁見，她只好獨自與準公婆交手，豈料準公婆完全不支持婚事，還出言嘲諷、對外說她壞話，要求她進行流產手術。文章曝光後，不少網友看了情節直說「加油」，還有網友狂勸原PO回頭是岸。

這名女網友在臉書粉專《靠北婆婆2.0》匿名投稿，稱她因懷孕，與男友討論後決定結婚，只是男友最近因案遭羈押禁見，兩人無法見面討論結婚細節，她打算與準公婆見面先熟悉，卻遭到對方冷言冷語，撂狠話要她將小孩拿掉，不願承認她的存在，準公婆對外向其他朋友抹黑是因男友入獄，她才跑來依靠。

女網友不滿地表示，她從頭到尾都沒向準公婆拿錢，自從男友被羈押後，後續相關手續都是由她一手包辦，卻反過來遭準公婆指責，實在讓她嚥不下這口氣，痛罵準公婆不要太自以為，憑什麼在背後議論她。

貼文曝光在網路上後，網友看了都倒抽一口氣，紛紛表示，「那妳加.....加油」、「我只能說，你以後的路有得妳扛了，真傻，以為愛能戰勝一切」、「妳好好處理吧，不然小孩好可憐」、「有案件妳還要喔！真佩服妳」、「趕快離開」、「我覺得是妳自己在找罪受吧」；也有網友推測，準公婆大概是覺得兒子不值得她託付終身，也沒能力好好照顧原PO母子，建議原PO若真決定要結婚，實在要考慮清楚。