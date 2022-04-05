台灣工具機暨零組件工業同業公會推動「後山計畫」有成，花蓮高工「智慧機械人才培育中心」正式揭牌，希望透過產官學以及在地教育單位同心齊力為台灣的優秀工業人才做努力。

「後山計畫」緣起於民國109年，工具機公會積極鏈結虎科大與花工推動產學攜手專班為工具機產業招募人才，當時公會產學委員會召集人也是永詮機器總經理林建佑親自訪視花工，接收到實習處主任陳文帆的陳情，希望擴充花工學生實作設備。

因此在公會理監事、會員廠商熱情響應之下，獲得上銀(2049)的智慧六軸機器人及周邊3組、靄崴科技機電整合配電控制盤12套的捐贈以及益詮精密公司捐贈車?刀具一批。雖然歷經疫情衝擊，產業缺工、缺料的挑戰，為了配合花蓮高工技術教學中心新大樓的落成，工具機公會力求捐贈設備快速落地建置完成，目前「智慧機器人」、「機電整合」兩個基地已正式啟用，進行學生實作培訓。

教育部產學連結育才平臺中區執行辦公室主任廖年淼指出，相信未來「智慧機械人才培育中心」啟動後，更能發揮學生實作能量，一步一腳印縮短學用落差，讓學生擁有畢業即就業的實戰力。

花工實習處主任陳文帆表示，希望透過產學攜手專班的推動，幫助必須同時兼顧升學與就業，或是面臨家庭環境有特殊狀況的學生，進入職場又有進修的機會，讓地處偏鄉的花東學子也能適性揚才，成為產業的生力軍。