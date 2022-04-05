資深網紅釣客日月潭一等高，釣到近18斤重的胖魚虎，夜間在臉書開直播吸引上百人在線觀看，還有不少人想訂購嘗鮮。（摘自臉書粉專「日月潭一等高」／謝瓊雲南投傳真）

春天氣溫逐漸回暖，橫行日月潭的湖中惡霸魚虎又開始活躍蠢蠢欲動，近日有釣客在清明連假前夕調到重達17斤10兩的大魚虎，開直播引發數百人獻上觀看；南投縣政府農業處指出，4、5月已進入魚虎繁殖孵化期，將密切觀察，適時出動電撈移除，控制潭區魚虎數量，維持生態平衡。

性情兇猛的外來魚種魚虎，大舉入侵日月潭區，近幾年因疫情肆虐減少人為干擾，數量倍增，南投縣政府緊急啟動捕撈魚虎防治計畫，針對魚虎棲地、活動水域密集觀察，採取電網撈捕幼魚、漁網圍捕成魚，鼓勵釣客捕捉和餐廳研發魚虎料理等多管齊下，盼能穩定控制、降低潭區魚虎數量。

資深網紅釣客「日月潭一等高」3月中旬即已出動魚虎戰神號至潭區夜釣，發現捕獲的部分春虎，剖開魚肚中已出現抱卵現象，憂心今年魚虎是否提早開始交配築巢。

魚虎近年肆虐日月潭，使吳郭魚、大頭鰱等魚種數量銳減，魚虎口中有驚人的利齒，任何體型較小的魚幾乎都可一口吞食，引發生態浩劫。（摘自臉書粉專「日月潭一等高」／謝瓊雲南投傳真）

資深釣客日月潭一等高，日前夜間開直播分享捕捉到的2尾大魚虎。（摘自臉書粉專「日月潭一等高」／謝瓊雲南投傳真）

上月底31日晚間，和二姐漁貨又開直播夜間捕獲2尾大魚虎，其中一隻約2年成魚、重量約7斤，另一尾超大胖魚虎將近18台斤，長度幾乎與釣客腿一樣長，肚裡滿滿肥油，推估已在潭中肆虐生長4、5年，直播也引來近萬次點閱。

漁民表示，近兩年日月潭漁獲銳減，尤其幾乎捕不到吉利吳郭魚，都是因為魚虎太猖狂，不過這兩年潭區餐廳陸續研發推出魚虎料理，紅燒、糖醋、熱炒，或煮魚片湯粥，吸引不少喜愛嘗鮮的饕客，目前魚虎每台斤行情至少200元起跳，還得事先預訂排隊，行情看俏。

魚虎學名小盾鯉，繁衍、獵食能力極強，幼體橘紅鮮豔，成體則為紫黑色、長逾1公尺，幼魚成長時期會形成魚球隊形群體移動，並有母魚保護；南投縣政府前年移除約8千尾，去年採電撈方式移除3.4萬尾幼魚，且發現魚虎一年抱卵2次，每次可產近2000顆卵，十分驚人。

農業處表示，為了有效控制魚虎數量，縣府與清華大學淡水魚專家曾晴賢率領團隊合作，並結合日月潭漁會、漁民積極移除魚虎，目前除了電撈、撒網圍捕與射魚槍等，也採取生態防治，野放鱸鰻等高階掠食者去獵食魚虎及其他小型外來魚種，盼能達到防治目的。