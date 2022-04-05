參賽者曝田一德舞技精湛，私下更是溫暖。（野火娛樂提供）

助力導師鬼鬼吳映潔分享自己從16歲就出道的種種經驗。（野火娛樂提供）

《原子少年ATOM BOYZ》由超強導師陣容Ella陳嘉樺、坤達、周湯豪、 田一德帶領，80位選手以不同特質與強項分成八個星球，在舞台上賣力展現，爭取與4位星際導師合作的機會，ENERGY出身的坤達將重現經典歌曲〈放手〉；擁有「popping之神」稱號的田一德為致敬自己在參賽《這就是街舞》的師傅羅志祥，決定親自編舞，將羅志祥的經典舞曲再提升難度。

各星球為了首次合作舞台如火如荼的練習，坤達在綜觀第一次錄影後選手們表現認為原子少年的臉上寫著「I’m ready」是非常可貴的事情，同是男團出身的他率先和選手分享經驗，表示自己當年較於慢熟不懂的爭取C位，因此在很多演出和節目總是默默地站在一旁，他鼓勵「放手組」選手要勇於爭取每次表現機會，「相信自己能做到，你就一定做得到！」選手們也加碼爆料，螢幕前的坤達已經讓人為之瘋狂，沒想到私底下人更好，「第二次練習，老師為了鼓勵我們送我們一人一雙品牌運動鞋，當下就覺得，要更加努力才可以！」

作為唯一的「舞力導師」的田一德，力求完美的他除了要求選手跳的好看，還要跳的精準、跳出態度，而原子少年也沒有讓導師失望，驚人的學習速度與表現屢屢讓田一德驚艷，更加肯定選手實力。雖然上課要求高，田一德私下還是超級暖，幾乎每次練習都會帶宵夜與選手分享，從沙威瑪、麥當勞到手搖飲都不放過，令選手感到滿滿的愛：「明明要比賽很緊張，但老師真的對我們太好了！我覺得我一輩子都忘 不了這個時刻。」

另外，16歲就因《我愛黑澀會》出道，經歷團體活動，跨足演員、歌手、主持到現在於實境節目開店擔任外場工讀生的鬼鬼吳映潔首次擔任助力導師，涉獵廣泛的她更曾在2016年以練習生的身分經過高密度練習，在韓國正式出道。

與平均年紀不到20歲的選手們交流，吳映潔完全沒有代溝，聽聞選手們擔心團員與所有原子少年比起來年紀最小，而不被其他團當對手，吳映潔像小姐姐一 樣分享當年自己16歲就進《我愛黑澀會》，「就是小才甚麼都不怕啊！就算沒人把你當作一回事，就靠淘汰賽來比實力！」吳映潔更表示當時的比賽更多更 密集，從表演到造型還要自己想，「你們可以專心比賽很幸福欸！」在短短的練習時間內給選手們上了一課。而作為助力導師的吳映潔必須從10位選手中選擇5人上場，她發現沒被選上的團員們面露沮喪，便主動提議要自拍，拚命搞笑安慰落選團員。

《原子少年ATOM BOYZ》自4／17起每週日晚間八點至十點於TVBS 42歡樂台、TVBS精采台、LINE TV播出，緊接NOWnews YouTube頻道於晚間十點播出； 4／22起每週五晚間十點至十二點於中視播出， 4／23起每週六《原子少年ATOM BOYZ 官方Youtube頻道影片上架。