26歲香港女星謝熙婷(謝芷蕙)，曾和陳冠希熱戀半年，曾自曝初夜就跟陳冠希，相比男方浪子回頭、行事轉向低調，謝熙婷這幾年過起高調的奢華生活，出入高級場所、購買奢侈品，砸在自己身上的金額不計其數，此外她也相當認真經營社群，辛苦和粉絲互動聊天，近日她穿著一身清涼秀出她的44吋白皙長腿，美臀側面看也隱約可見，性感萬分。

4日她上傳2張美照，她穿著抹胸亮面藍色洋裝，這塊遮擋住她美麗胴體的布料，僅用兩條細肩帶去撐起，往胸口看有大好風景可看，還曬出大片美肩意圖誘惑人心，下身則是露出44吋招牌長腿，短裙開衩設計讓她的絕對領域快走光。此外，她頭髮兩側梳起包包頭，戴起了一對漂亮耳環，並踩著細跟銀白色高跟鞋，舉起纖細的玉手，撩動她滿頭烏黑亮麗的長髮，搭配著身後的西洋棋背景，有網友就稱呼她為「西洋棋女神」。

謝熙婷發文寫下：「陽光是最好的打光板」果然，窗外的陽光灑入室內，讓她本就美麗的五官更加立體，也讓她拍起來更加有氣色。事實上，2張美照都是在高級酒店拍攝而來，需要龐大的收入支持，因此曾有網友好奇問她有無工作？她曾明確給予答覆：「有工作啊，只是我的工作不是朝九晚五，你們看不到而已。」

先前，謝熙婷曾在IG宣傳外圍線上賭場，分享賭場的各種玩法以及自身經驗，然而她卻因此涉嫌替人宣傳賭場，遭到香港警方逮捕，有曾被網路賭場邀請協助宣傳的網紅透露，此類工作報酬比其他廣告高逾六倍，還可以按投注額抽佣，一旦接下這項廠商邀約，獲得金額總數甚為可觀。