高科技股助攻 日經指數收漲 15:522022/04/05 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 儘管日圓波動影響市場，在高科技股買盤帶動下，東京股市的藍籌股今天收高。 日經225指數上漲51.51點或0.19%，收27787.98點。東證股價指數下跌4.51點或0.23%，收1949.12點。（譯者：施施/核稿：嚴思祺）1110405 《日股》汽車、航運領銜 日股反彈 《日股》獲利回吐 日股滑跤 #51 #高科技股 #點或 #施施 #日經指數 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《日股》2022財年開市 日股漏氣 16:082022/04/01 財經 俄烏和談無突破跡象 美股收跌油價回彈 06:002022/03/31 財經 《日股》日經連9紅 改寫2年半新頁 15:582022/03/25 財經 《日股》漲多賣壓湧 日經連10紅美夢碎 12:372022/03/28 財經 《日股》午盤賣壓趨緩 日經勉守2萬8 16:182022/03/30 財經 151做到了！林彥君XTERRA Taiwan越野三項完賽 22:202022/03/26 體育 《少年法庭》冷面法官脫下法袍根本超兇 51歲金憓秀E級雙峰快炸出 17:502022/03/29 娛樂 《日股》居高思危 日經失2萬8 16:082022/03/28 財經 《港股》港股連三紅 汽車內房彈升 16:492022/03/30 財經 市場憂心俄烏戰事及通膨 美股收黑道瓊重挫550點 05:402022/04/01 財經 151女神「不會游泳」完賽三鐵 用力補水忍不住路邊放尿 18:482022/03/30 娛樂 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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