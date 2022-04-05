儘管日圓波動影響市場，在高科技股買盤帶動下，東京股市的藍籌股今天收高。

日經225指數上漲51.51點或0.19%，收27787.98點。東證股價指數下跌4.51點或0.23%，收1949.12點。（譯者：施施/核稿：嚴思祺）1110405